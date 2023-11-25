Solo, Jawa Tengah - Timnas Maroko U-17 akan berhadapan dengan sesama wakil Afrika, Mali U-17, pada babak perempat final Piala Dunia U-17 2023.

Singa Atlas Muda menatap laga tersebut dengan nuansa optimistis. Mereka siap meredam permainan cepat dan pressing kuat dari pemain lawan

Pelatih timnas Maroko U-17, Said Chiba mengatakan anak asuhannya sangat termotivasi untuk mengalahkan Mali U-17 untuk meraih tiket ke semifinal.

Laga nanti akan digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Sabtu , (25/11/2023) pukul 19.00 WIB .

----------------------

Reporter : Septyantoro

Produser: Febry Rachadi

Video Editor: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News