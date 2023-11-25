...

Hadapi Mali U-17 di Perempat Final, Timnas Maroko U-17 Sangat Termotivasi Lolos ke Semifinal

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 17:00 WIB
Solo, Jawa Tengah - Timnas Maroko U-17 akan berhadapan dengan sesama wakil Afrika, Mali U-17, pada babak perempat final Piala Dunia U-17 2023.
 
Singa Atlas Muda menatap laga tersebut dengan nuansa optimistis. Mereka siap meredam permainan cepat dan pressing kuat dari pemain lawan
 
Pelatih timnas Maroko U-17, Said Chiba mengatakan anak asuhannya sangat termotivasi untuk mengalahkan Mali U-17 untuk meraih tiket ke semifinal.
 
Laga nanti akan digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Sabtu , (25/11/2023) pukul 19.00 WIB .
 
Reporter :  Septyantoro
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.

