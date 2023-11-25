...

Lawan Uzbekistan di Perempat Final Piala Dunia U-17, Pelatih Timnas Prancis U-17 Puji Lawan Tim yang Tangguh

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 13:15 WIB
Solo, Jawa Tengah - Timnas Prancis U-17 akan menghadapi Uzbekistan U-17 pada perempat final Piala Dunia U-17 2023.
 
Les Bleus muda mampu melewati fase penyisihan dengan mulus. Mereka belum terkalahkan dalam empat laga terakhir.
 
Pelatih timnas Prancis U-17, Jean-Luc Michel Vannuchi mengingatkan anak asuhannya untuk tidak menganggap remeh lawan. Ia juga memuji Uzbekistan U-17  merupakan lawan yang tangguh dan menyulitkan.
 
Reporter :  Septyantoro
Produser: Febry Rachadi
Video Editor : Fani G.

