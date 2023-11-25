Solo, Jawa Tengah - Timnas Prancis U-17 akan menghadapi Uzbekistan U-17 pada perempat final Piala Dunia U-17 2023.
Les Bleus muda mampu melewati fase penyisihan dengan mulus. Mereka belum terkalahkan dalam empat laga terakhir.
Pelatih timnas Prancis U-17, Jean-Luc Michel Vannuchi mengingatkan anak asuhannya untuk tidak menganggap remeh lawan. Ia juga memuji Uzbekistan U-17 merupakan lawan yang tangguh dan menyulitkan.
----------------------
Reporter : Septyantoro
Produser: Febry Rachadi
Video Editor : Fani G.
(sfn)
