Seorang guru fisika di MAN 2 Banjarnegara menggunakan robot untuk membantu menyampaikan materi pelajaran.

Robot karyanya terkesan sederhana namun para siswa cepat memahami teori dan rumus fisika. Robot yang terkoneksi dengan komputer dan smartphone ini mampu menyajikan angka dan data yang cukup valid sehingga membuat siswa dengan cepat memahami hukum dan teori fisika.

Penciptaan dan inovasi robot ini juga akan diikutsertakan dalam lomba kreasi dan teknologi.

