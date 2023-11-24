Warga Palestina berjuang di tempat penampungan yang sudah penuh sesak di Mawasi. Sementara, semakin banyak pendatang baru yang datang untuk mengungsi dari Gaza.

Mawasi jadi zona aman di sepanjang pantai Mediterania Gaza, tempat pengungsi perang dapat memperoleh perlindungan dari serangan udara dan pasokan untuk keluarga mereka.

Mereka berusaha bertahan hidup dan terlindung dari hujan di musim dingin, dan pemboman. Sebagian besar penduduk Gaza memadati Gaza selatan, termasuk ratusan ribu orang dievakuasi ke wilayah utara dan pindah ke Jalur Gaza Selatan, untuk menghindari serangan darat.

Sekitar 1,5 juta orang yang diusir dari rumah mereka telah memadati tempat penampungan PBB, rumah keluarga besar atau bahkan rumah sakit untuk mencari tempat tinggal yang aman. Israel pertama kali menyebut Mawasi sebagai zona kemanusiaan pada akhir Oktober.

