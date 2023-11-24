...

Abbas Raad Tewas saat Serangan Israel Hantam Rumah di Beit Yahoun, Lebanon

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 19:47 WIB
Ribuan orang berkumpul di desa Jbaa, Lebanon, berduka atas kematian Abbas Raad, putra ketua blok parlemen Hizbullah yang beranggotakan 13 orang di Lebanon, Mohammed Raad.
 
Raad tewas bersama 4 pejuang lainnya, saat serangan Israel hantam rumah di Beit Yahoun, Lebanon. Jumlah pejuang Hizbullah terbunuh sedikitnya 83 orang, dalam 7 minggu perang Israel-Hamas. 
 
Setelah upacara, Jenazah Abbas Raad diarak ke pemakaman untuk dimakamkan. Kelompok pejuang ini menembakkan setidaknya 50 roket ke pos militer di Israel sebagai pembalasan. Hizbullah mulai menyerang pos-pos Israel di utara negara itu pada awal perang Israel-Hamas.

(rns)

