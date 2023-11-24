Ribuan orang berkumpul di desa Jbaa, Lebanon, berduka atas kematian Abbas Raad, putra ketua blok parlemen Hizbullah yang beranggotakan 13 orang di Lebanon, Mohammed Raad.

Raad tewas bersama 4 pejuang lainnya, saat serangan Israel hantam rumah di Beit Yahoun, Lebanon. Jumlah pejuang Hizbullah terbunuh sedikitnya 83 orang, dalam 7 minggu perang Israel-Hamas.

Setelah upacara, Jenazah Abbas Raad diarak ke pemakaman untuk dimakamkan. Kelompok pejuang ini menembakkan setidaknya 50 roket ke pos militer di Israel sebagai pembalasan. Hizbullah mulai menyerang pos-pos Israel di utara negara itu pada awal perang Israel-Hamas.

(rns)

