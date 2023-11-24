Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono merekomendasikan kepada para calon presiden untuk membentuk kementerian baru untuk menangani masalah pemanasan global.

Diaz menyebut meski pemerintah memiliki target penurunan emisi, namun pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Tidak hanya itu, Diaz menyebut diperlukan aktor-aktor di berbagai sektor memiliki inovasi, baik teknologi hingga produk ramah lingkungan.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

