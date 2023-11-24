Truk bantuan kemanusiaan internasional sedang menunggu untuk memasuki Jalur Gaza dari Mesir jelang gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Antrean panjang truk diparkir di El Arish Kamis (23/11), menunggu izin menyebrangi Rafah ke Gaza. Setelah penundaan sehari, konfirmasi gencatan senjata selama 4 hari dari pejabat Qatar.

Ratusan truk berisi bantuan kemanusiaan dan ambulans dengan pasokan medis darurat terhenti di pinggir jalan di El Arish menjelang gencatan senjata.

Ahmed Al-Mandhari, Direktur Regional WHO ungkapkan laporan penyebaran penyakit diantara pengungsi. Pusat Bantuan dan Pekerjaan Kemanusiaan Raja Salman Arab Saudi menyiapkan 326 truk berisi makanan, tenda, pasokan medis, dan 20 ambulans untuk Gaza.

(rns)

