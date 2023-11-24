...

Polda Metro Jaya Pastikan Tidak Ada Intimidasi dalam Penyidikan Kasus Pemerasan Firli Bahuri

Irfan Maruf, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 17:39 WIB
Polda Metro Jaya memastikan tidak ada intimidasi dalam penyidikan kasus pemerasan oleh ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Hal ini menanggapi pernyataan kuasa hukum Firli Bahuri yang menyebut jika penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan terlalu dipaksakan.
 
Hingga detik ini Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri meski telah ditetapkan tersangka kasus pemerasan. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan alasan tidak ditahannya Firli Bahuri karena masih berkaitan dengan dilakukannya proses penyidikan.
 
Reporter: Irfan Maruf
Produser: Kristo Suryokusumo

