Polda Metro Jaya memastikan tidak ada intimidasi dalam penyidikan kasus pemerasan oleh ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Hal ini menanggapi pernyataan kuasa hukum Firli Bahuri yang menyebut jika penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan terlalu dipaksakan.

Hingga detik ini Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri meski telah ditetapkan tersangka kasus pemerasan. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan alasan tidak ditahannya Firli Bahuri karena masih berkaitan dengan dilakukannya proses penyidikan.

Reporter: Irfan Maruf

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News