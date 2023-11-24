Diduga ugal ugalan mobil Satpol PP menabrak pengemudi ojek online (ojol). Peristiwa terjadi di jalan layang Jl Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakut, Jumat (24/11/2023)

Akibatnya pengemudi ojol terjatuh dari flyover dan tewas. Saksi menyebutkan kecelakaan bermula saat mobil dinas Satpol PP melaju kencang. Mobil dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok.

Saat hendak melintas, mobil Satpol PP hilang kendali dan menabrak dua motor yang melaju searah.

Reporter : Yohannes Tobing

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News