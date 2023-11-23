...

Timnas Brasil U-17 Fokus Pemulihan Jelang Lawan Argentina U-17 di JIS

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 23 November 2023 13:30 WIB
Timnas Brasil U-17 menjalani latihan pemulihan fisik di gym jelang hadapi Argentina U-17 pada perempat final Piala Dunia U-17 2023. Tim pelatih fokus mengembalikan kondisi fisik para pemainnya usai perjalanan jauh dari Solo.
 
Selecao muda wajib mewaspadai lini serang tim Tango muda yang tampil tajam di 3 laga terakhir. Duel di Jakarta Internasional Stadium ini akan jadi duel ketajaman kedua tim yang paling banyak menyumbang pemain di daftar top skor sementara.
 
Produser: Andika Gesta

