Timnas Brasil U-17 menjalani latihan pemulihan fisik di gym jelang hadapi Argentina U-17 pada perempat final Piala Dunia U-17 2023. Tim pelatih fokus mengembalikan kondisi fisik para pemainnya usai perjalanan jauh dari Solo.

Selecao muda wajib mewaspadai lini serang tim Tango muda yang tampil tajam di 3 laga terakhir. Duel di Jakarta Internasional Stadium ini akan jadi duel ketajaman kedua tim yang paling banyak menyumbang pemain di daftar top skor sementara.

