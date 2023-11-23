Aktor Samuel Zlygwyn terpaksa tinggal terpisah dengan istri dan anaknya. Pasalnya, Samuel masih harus menyelesaikan jadwal syuting sinetron di Jakarta. Sementara keluarganya sudah terlebih dahulu berpindah ke Bali.

Meskipun demikian, Samuel selalu menyempatkan video call dengan anaknya. Terutama saat jam makan siang dan makan malam.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to Starpro

(rns)

