Ungkap Pemimpin Ideal Indonesia, Yenny Wahid: Yang Berani Menegakkan Hukum

Riski Amirul Ahmad, Jurnalis · Kamis 23 November 2023 22:03 WIB
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid melakukan silaturahmi ke sejumlah Ponpes di Bondowoso, Jawa Timur. Yenny mengunjungi 2 pesantren salah satunya di Ponpes Al Furqon Desa Pejagan, Kecamatan Jambesari Darus Sholah.
 
Yenny menjelaskan sosok pemimpin ideal adalah yang berani menegakkan hukum di Indonesia. Selain di Bondowoso silaturami santri juga dilakukan di Jember, Situbondo dan Probolinggo.
 
Kontributor: Riski Amirul Ahmad

(mhd)

