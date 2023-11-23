Sebuah sumur mengeluarkan minyak mirip pertalite, kejadian terjadi di Desa Dak Jaya, Binjai Hulu, Sintang, Kalimantan Barat. Warga bahkan bisa memasukkan air sumur ke dalam motor hingga dapat berjalan.

Sumur sudah berusia 20 tahun lebih dan digunakan namun baru sekarang ada minyak seperti bau pertalite. Pertamina sudah menurunkan tim untuk menyelidiki sumur, namun dalam radius 4 km dari tidak ada aktivitas distribusi BBM.

Kontributor: Uun Yuniar

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News