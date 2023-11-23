Inilah dua bocah Dauril dan Zakki yang viral naik motor ke Jakarta. Bocah itu asal Desa Gulbung dan Pengarengan, Sampang, Madura, Jatim. Keduanya masih berusia 12 tahun dan pergi dari rumah tanpa izin orang tua

Bocah nekat itu mengendarai sepeda motor bodong dan uang Rp100 ribu. Uang yang dibawa merupakan dana yang dipinjam ke teman sekolah. Saat ini, kedua bocah sudah dijemput keluarga di Polsek Tegaran, Semarang

Kontributor: Fatorrahman

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News