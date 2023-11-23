...

Meriah, Peringatan HUT Otsus ke 22 di Kota Sorong

Chanry Suripatty, Jurnalis · Kamis 23 November 2023 08:00 WIB
Peringatan HUT Otonomi Khusus (Otsus) Papua berlangsung meriah, Rabu (22/11). Acara di Kota Sorong tepatnya di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya.
 
Ini pertama Pemprov Papua Barat Daya jadi tuan rumah perayaan HUT Otsus. Tarian khas adat dari Suku Maybrat, Sorong Selatan dan Malamoi ditampilkan. Hadir Mendagri Tito Karnavian dan Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musaad.
 
Kontributor: Chandry Suripatty
Produser: B. Lilia Nova

(sfn)

