Peringatan HUT Otonomi Khusus (Otsus) Papua berlangsung meriah, Rabu (22/11). Acara di Kota Sorong tepatnya di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya.

Ini pertama Pemprov Papua Barat Daya jadi tuan rumah perayaan HUT Otsus. Tarian khas adat dari Suku Maybrat, Sorong Selatan dan Malamoi ditampilkan. Hadir Mendagri Tito Karnavian dan Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musaad.

Kontributor: Chandry Suripatty

Produser: B. Lilia Nova

(sfn)

