Mahfud MD Tak Ingin Dicap Wapres Cadangan, Bakal Lakukan Tugas Ini jika Terpilih

Felldy Utama, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 21:45 WIB
Mahfud MD mengaku dirinya tak ingin dipandang sebagai sosok 'cadangan' dari Presiden saja jika terpilih menjadi Wakil Presiden (Wapres). Ia ingin, Wapres memiliki tugas khusus ketika terpilih nantinya.
 
Mahfud menyampaikan hal itu menjadi permohonannya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebelum diputuskan menjadi Cawapres bagi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mahfud mengatakan ia diberi tugas berkaitan dengan penegakkan hukum pemberantasan korupsi, perlindungan HAM hingga carut marutnya birokrasi di Indonesia.
 
