Sebuah festival digelar di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Festival Wasuemaba Happy And Nice ini diselenggarakan dengan melakukan tradisi Pindoko yang dimulai pada Sabtu (18/11/2023).

Tradisi Pindoko dan Pikama'a Ma'ano Kampo adalah tradisi tombak ikan dan perjamuan desa, yang sudah menjadi adat turun temurun. Warga yang berada di kawasan pesisir antusias berburu ikan dengan cara menombak.

Tradisi tombak ikan juga menarik minat wisatawan yang ikut memeriahkan acara ini festival ini. Festival Wasuemba Happy And Festival berlangsung selama 4 hari dan sudah digelar sejak tahun 2021

Reporter : Andhy Eba

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

