...

Tradisi Pindoko Hiasi Festival Wasuemba Happy And Nice Festival 2023 Diikuti Warga Buton

Andy Eba, Jurnalis · Senin 20 November 2023 12:50 WIB
A A A
Sebuah festival digelar di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Festival Wasuemaba Happy And Nice ini diselenggarakan dengan melakukan tradisi Pindoko yang dimulai pada Sabtu (18/11/2023). 
 
Tradisi Pindoko dan Pikama'a Ma'ano Kampo adalah tradisi tombak ikan dan perjamuan desa, yang sudah menjadi adat turun temurun. Warga yang berada di kawasan pesisir antusias berburu ikan dengan cara menombak.
 
Tradisi tombak ikan juga menarik minat wisatawan yang ikut memeriahkan acara ini festival ini. Festival Wasuemba Happy And Festival berlangsung selama 4 hari dan sudah digelar sejak tahun 2021
 
 
Reporter : Andhy Eba   
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

