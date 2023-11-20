...

Keindahan Pesisir Pantai Lon Malang dengan Hamparan Pasir Putih yang Mempesona

Fathor Rahman, Jurnalis · Senin 20 November 2023 12:26 WIB
Pulau Madura menyimpan beragam keindahan wisata, seperti salah satunya di Sampang. Berada di sebelah utara kota Sampang, tersimpan objek wisata pantai Lon Malang.
 
Pemandangan yang indah dan mempesona mata memandang, menjadi tujuan utama wisata bagi warga Sampang. Hamparan pasir putih dengan ombak yang tenang, menjadi incaran wisatawan untuk berkunjung di pantai Lon Malang.
 
Tak hanya bisa menikmati pesisir pantai, wisatawan juga dapat bermain motor roda empat untuk berkeliling.
 
 
