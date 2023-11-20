...

Dua Jurnalis Al-Quds Tewas akibat Serangan Udara Israel di Kamp Pengungsian Al Bureij

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 20 November 2023 07:00 WIB
Serangan udara Israel kembali membunuh dua jurnalis sekaligus di Kamp Pengungsian Al-Bureij, Jalur Gaza, Minggu (19/11). Dua jurnalis tersebut adalah Sari Mansour dan Hassouneh Saleem dari Kantor Berita Jaringan Al-Quds.
 
Dalam rekaman video Telegram Gaza Now, Serikat Jurnalis Palestina (PJS) dan warga di Kamp Bureij mengantarkan kedua jenazah jurnalis ke pemakaman. Menurut Serikat Jurnalis Palestina (PJS), peristiwa tersebut telah menambah deretan jurnalis yang tewas di Jalur Gaza sejak perang militan Palestina melawan pendudukan Israel di Gaza (7/10) lalu. 
 
Tercatat 79 jurnalis tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza, dan 29 orang jurnalis telah ditahan Israel.
 
Sumber: Telegram Gaza Now

(fru)

