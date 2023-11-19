Kerusuhan terjadi usai laga Gresik United vs Deltras Sidoarjo di Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Minggu (19/11/2023). Sejumlah suporter tuan rumah terlibat bentrok dengan pihak keamanan.

Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Padahal penggunaan gas air mata dilarang dalam Peraturan Polisi (Perpol) nomor 10 tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

Produser: Andika Gesta

(mhd)

