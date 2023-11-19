Timnas Belanda merayakan kelolosan ke Euro 2024 dengan berpesta di ruang ganti.

Para pemain dan staf pelatih larut dalam kegembiraan atas keberhasilan Tim Oranje lolos kejuaraan Eropa untuk kesebelas kalinya.

Kepastian itu didapat setelah mengalahkan Republik Irlandia 1-0. Gol tunggal Wout Weghorst menit 11 di Amsterdam Arena cukup memastikan Belanda finis di posisi kedua tanpa bisa dikejar pesaing terdekat Yunani

