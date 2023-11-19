...

Lolos Euro 2024, Belanda Berpesta Pora di Ruang Ganti Rayakan Kemenangan atas Irlandia

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 19 November 2023 12:00 WIB
Timnas Belanda merayakan kelolosan ke Euro 2024 dengan berpesta di ruang ganti.
 
Para pemain dan staf pelatih larut dalam kegembiraan atas keberhasilan Tim Oranje lolos kejuaraan Eropa untuk kesebelas kalinya.
 
Kepastian itu didapat setelah mengalahkan Republik Irlandia 1-0. Gol tunggal Wout Weghorst menit 11 di Amsterdam Arena cukup memastikan Belanda finis di posisi kedua tanpa bisa dikejar pesaing terdekat Yunani
 
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

