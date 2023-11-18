...

Ibu Rumah Tangga Tega Bunuh Penagih Bank Keliling karena Kesal Ditagih Hutang

Budi Setiawan, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 22:34 WIB
Perempuan penagih utang bank keliling di Sukabumi, Jawa Barat, tewas ditangan IRT. Pelaku merupakan debitur korban yang kerap ditagih utangnya. Ironisnya, pelaku menyuruh anaknya untuk membuang jasad korban ke aliran sungai
 
Pelaku diringkus di rumahnya di Kampung Lio Santa, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, Jumat (17/11) malam. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku dan korban terlibat keributan, korban dicekik dengan sabuk dan pukulan benda tumpul di kepalanya
 
Untuk mengelabui warga, jasad korban ditutup kasur dan dibuang ke Sungai Cipelang. Jasad korban ditemukan di aliran Sungai Cipelang, Lembursitu, Kota Sukabumi, Sabtu (18/11) siang
 
Korban ditemukan warga dalam kondisi membusuk tersangkut bebatuan. Korban dinyatakan menghilang usai menagih utang di rumah pelaku
 
Dari tangan pelaku turut disita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban. Pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

