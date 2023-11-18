Petugas gabungan melakukan pencopotan alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur kampanye di Kediri, Jawa Timur.

Pencopotan dilakukan karena ada pelanggaran pada pemasangan dan juga gambar yang mengindikasikan kampanye.

Sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu Kota Kediri sudah memberikan tambahan waktu bagi partai politik peserta Pemilu 2024 untuk menertibkan alat peraga secara mandiri.

Reporter: Afnan Subagio

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

