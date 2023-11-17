...

Raih Juara Grup B Usai Imbangi Uzbekistan, Pelatih Spanyol U-17 Akui Puas dengan Permainan Anak Asuhannya

Septyantoro, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 14:28 WIB
Timnas Spanyol U-17 harus puas bermain imbang dengan Uzbekistan U-17 pada laga pamungkas Grup B Piala Dunia U-17 2023.
 
Bermain di Stadion Manahan, Solo, Spanyol U-17 Sempat unggul 2-0 di awal babak pertama. Namun akhirnya Uzbekistan U-17 mampu menyamakan skor yang membuat skor akhir imbang 2-2.
 
Pelatih Spanyol U-17, Jose Maria Lana mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya tersebut. Spanyol berhasil menjuarai Grup B dengan 7 poin dan berhak lolos ke babak 16 besar.
 
Reporter: Septyantoro
Produser: Febry Rachadi

(rns)

