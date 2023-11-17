...

Sekitar 38 Ribu Pelanggan PDAM Terdampak Pipa Rusak Pasca Longsor, Ini Kata Pemkot Bogor

Andi Firmansyah, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 18:45 WIB
Pasca terjadinya longsor yang melanda tembok penahan tanah proyek underpas Stasiun Batutulis Kota Bogor, petugas KAI pada Jumat (17/11) mulai lakukan perbaikan
 
Ada sekitar 38 Ribu pelanggan PDAM zona 3 yang terdampak akibat patahnya pipa saluran air. Longsor pada tembok penahan tanah underpass stasiun Batutulis sedalam 20 meter. Pemkot Bogor menganggap perbaikan lamban karena awal longsor sudah terjadi sejak Maret lalu
 
Kini pihak PDAM telah membuka jaringan baru agar proses pendistribusian air bisa kembali normal. Sebelumnya, turap yang menjadi bagian proyek underpass longsor pada Kamis (16/11) sore. Akibatnya bahu jalan terpotong dan mengganggu aktivitas di sekitar
 
Kontributor: Andi Firmansyah
Produser: Dinda Elita

(rns)

