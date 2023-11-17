...

Fokus Cari Korban, Petugas Belum Evakuasi Puing Pesawat

Hana Purwadi, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 17:15 WIB
Hari kedua kecelakaan 2 pesawat Super Tucano di lereng Bromo, petugas masih belum mengevakuasi puing pesawat. Petugas gabungan dari Brimob Polda Jatim dan TNI AU masih terus siaga di lokasi kejadian. Ada 2 titik yang dijaga, di antaranya Desa Keduwung, Kec. Puspi dan Gunung Pundi Wonorejo Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan
 
Tim gabungan masih fokus mencari bagian tubuh korban yang masih belum ditemukan. Hingga kini, TNI AU dan Kopaska memastikan pesawat dalam kondisi aman. Perlu diketahui bahwa pesawat Super Tucano adalah pesawat tempur milik TNI AU. Masyarakat diimbau tidak mendekat ke pesawat karena dikhawatirkan terjadi hal yang tak diinginkan
 
Kontributor: Hana Purwadi
Produser: Dinda Elita

(rns)

