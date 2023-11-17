Hari kedua kecelakaan 2 pesawat Super Tucano di lereng Bromo, petugas masih belum mengevakuasi puing pesawat. Petugas gabungan dari Brimob Polda Jatim dan TNI AU masih terus siaga di lokasi kejadian. Ada 2 titik yang dijaga, di antaranya Desa Keduwung, Kec. Puspi dan Gunung Pundi Wonorejo Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan

Tim gabungan masih fokus mencari bagian tubuh korban yang masih belum ditemukan. Hingga kini, TNI AU dan Kopaska memastikan pesawat dalam kondisi aman. Perlu diketahui bahwa pesawat Super Tucano adalah pesawat tempur milik TNI AU. Masyarakat diimbau tidak mendekat ke pesawat karena dikhawatirkan terjadi hal yang tak diinginkan

Kontributor: Hana Purwadi

Produser: Dinda Elita

(rns)

