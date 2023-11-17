Wapres Maruf Amin sahkan Anwar Iskandar sebagai Ketum MUI. Pengesahan digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

Anwar Iskandar menggantikan Miftachul Akhyar yang mengundurkan diri. Pengesahan Anwar Iskandar merupakan hasil dari Rapat Pleno MUI. Rapat pleno digelar pada Selasa (15/8) dihadiri Pimpinan Harian DP MUI, Ketua, Sekretaris, Komisi, Badan/Lembaga yang ada di MUI.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: B.Lilia Nova

(sfn)

