...

Ditolak Warga Aceh Utara, Ratusan Pengungsi Rohingya Mendarat di Pantai Ule Madon

Armia Jamil, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 10:20 WIB
A A A
Ratusan pengungsi etnis Rohingya kembali mendarat ke pesisir Pantai Ule Madon, Aceh, pada Kamis (16/11/2023) petang. Warga setempat pun memberikan berbagai kebutuhan logistik. Seperti pakaian layak pakai, makanan dan BBM.
 
Usai memberikan logistik, sejumlah warga berupaya membawa mereka kembali ke kapal untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun, karena banyaknya pengungsi Rohingya membuat warga kesulitan membawa ke kapal.
 
Warga mengaku sudah kewalahan menampung pengungsi Rohingya karena mereka nantinya juga akan melarikan diri. Sebelumnya dua kapal pembawa ratusan manusia perahu juga mendarat ke pesisir pantai di Pidie, Aceh. Pihak UNHCR dan IOM juga belum bisa memastikan untuk penanganan lebih lanjut terhadap pengungsi Rohingya tersebut.
 
Reporter: Armia Jamil
Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

