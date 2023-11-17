...

Polisi Gagalkan Penyelundupan 58 Kg Sabu di Pelabuhan Bakauheni, Sembunyikan di Dashboard Mobil

Heri Fulistiawan, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 09:53 WIB
Inilah detik-detik saat polisi membekuk 3 tersangka pembawa 58 kg narkotika jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tiga pelaku bernama Aswani, Muhamad Yani dan Nurdin berperan langsung sebagai kurir. Penangkapan berawal saat petugas menghentikan laju minibus bernomor polisi B 2068 PFQ
 
Saat pemeriksaan salah seorang tersangka menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Kecurigaan semakin menguat saat petugas berusaha menurunkan kaca mobil pelaku yang tak berfungsi.
 
Dari pemeriksaan sisi kiri kanan dashboard mobil, petugas menemukan puluhan bungkusan besar teh cina yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga sabu. Ketiganya mengaku di beri upah Rp100 juta oleh seseorang yang berada di daerah Aceh.
 
