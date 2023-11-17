Inilah detik-detik saat polisi membekuk 3 tersangka pembawa 58 kg narkotika jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tiga pelaku bernama Aswani, Muhamad Yani dan Nurdin berperan langsung sebagai kurir. Penangkapan berawal saat petugas menghentikan laju minibus bernomor polisi B 2068 PFQ

Saat pemeriksaan salah seorang tersangka menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Kecurigaan semakin menguat saat petugas berusaha menurunkan kaca mobil pelaku yang tak berfungsi.

Dari pemeriksaan sisi kiri kanan dashboard mobil, petugas menemukan puluhan bungkusan besar teh cina yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga sabu. Ketiganya mengaku di beri upah Rp100 juta oleh seseorang yang berada di daerah Aceh.

Reporter: Heri Fulistiawan

Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News