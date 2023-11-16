Timnas Uzbekistan U-17 akan menghadapi Spanyol U-17 di laga pamungkas Grup B Piala Dunia U-17 2023. Skuad asuhan Jamoliddun Rakhmatullaev berambisi mencuri poin di laga nanti

Uzbekistan kini bersaing dengan Mali untuk merebutkan tiket 16 besar. Tim berjuluk Serigala Putih Muda bakal menunjukkan penampilan terbaik di lapangan demi meraih kemenangan.

Reporter: Septyantoro

Produser: Febry Rachadi

