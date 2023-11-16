...

Hadapi Laga Krusial Lawan Spanyol, Pelatih Uzbekistan U-17 : Kami Siap Menang untuk Lolos ke 16 Besar

Septyantoro, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 14:53 WIB
Timnas Uzbekistan U-17 akan menghadapi Spanyol U-17 di laga pamungkas Grup B Piala Dunia U-17 2023. Skuad asuhan Jamoliddun Rakhmatullaev berambisi mencuri poin di laga nanti
 
Uzbekistan kini bersaing dengan Mali untuk merebutkan tiket 16 besar. Tim berjuluk Serigala Putih Muda bakal menunjukkan penampilan terbaik di lapangan demi meraih kemenangan.
 
Reporter: Septyantoro
Produser: Febry Rachadi

(rns)

