Imbas gagal panen dan kemarau panjang, harga cabai rawit merah terus meroket. Di Pasar Serpong, Tangerang Selatan, harga cabai rawit merah tembus Rp120 ribu per kilonya.

Hal ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan omset pedagang pasar. Kenaikan sudah dirasakan selama sepekan, sebelumnya harga cabai rawit merah seharga Rp80 ribu/kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada jenis cabai keriting dan rawit hijau. Harga cabai keriting sebelumnya Rp40 ribu/kg naik 2 kali lipat lebih menjadi Rp85 ribu/kg. Karena kemarau panjang petani memiliki keterbatasan pengiriman akibat gagal panen.

Menurut Wali KotaTangerang Selatan, Benyamin Davnie, pemkot setempat akan menggelar operasi pasar. Langkah itu diambil guna menjaga kestabilan komoditi pangan dan sayuran.

