Ratusan personel Brimob Polda Jawa Tengah siap untuk mengamankan Pemilu 2024. Sistem pengamanan berupa rayonisasi yang dibagi atas 6 rayon di wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah.

Pasukan terdiri atas 1 pleton personel, 1 detasemen anti anarkis serta tim gegana. TNI-Polri akan mengelat patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas menjelang pemilu 2024.

Kontributor: Kristadi

(fru)

