Seorang mahasiswi kedokteran Universitas Andalas (Unand) Padang ditemukan tewas. Korban saat ditemukan sudah dalam kondisi tergantung di dalam kamar indekosnya. Lokasi di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar, Kamis (16/11).

Korban bernisial H ini diduga sementara tewas karena bunuh diri. Tim Inafis yang tiba lokasi langsung melakukan pemeriksaan olah TKP. Hingga kini penyebab atau motif kematian korban masih dalam penyelidikan.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: Akira AW

