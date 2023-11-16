...

6 Lapak Mebel dan 2 Toko di Pondok Bambu Jaktim Hangus Terbakar

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 07:50 WIB
Kebakaran hebat melanda enam lapak usaha mebel dan dua toko, Kamis (16/11) dini hari. Lokasi di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur.
 
Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan kayu membuat api berkobar hebat. Petugas Sudin Gulkarmat Jaktim yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 
 
Kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik dari lapak usaha mebel. 
 
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
 
Kontributor: Rio Manik 
Produser: Akira AW

