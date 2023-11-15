Timnas Indonesia U-17 menjalani latihan pemulihan di lapangan A Gelora Bung Tomo. Pemulihan tersebut dilakukan usai skuad Garuda Muda meraih hasil imbang 1-1 dengan Panama. Skuad asuhan Bima Sakti akan menghadapi Maroko pada laga penentuan Grup A Piala Dunia U-17 2023, Kamis (16/11).

Gelandang Timnas U-17, Ji Da bin mengatakan ia dan rekan-rekannya siap tempur di laga pamungkas nanti. Ia juga meminta dukungan penuh dari suporter Indonesia, terutama yang bisa hadir langsung di Stadion Gelora Bung Tomo.

Timnas Indonesia U-17 kini bertengger di peringkat ketiga Grup A dengan mengoleksi dua poin. Kemenangan jadi target utama untuk bisa lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia U-17 2023.

