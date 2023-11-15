...

Timnas Indonesia U-17 Jalani Latihan Pemulihan, Ji Da Bin : Kami Siap Tempur Lawan Maroko untuk Lolos ke 16 Besar

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 16:00 WIB
A A A
Timnas Indonesia U-17 menjalani latihan pemulihan di lapangan A Gelora Bung Tomo. Pemulihan tersebut dilakukan usai skuad Garuda Muda meraih hasil imbang 1-1 dengan Panama. Skuad asuhan Bima Sakti akan menghadapi Maroko pada laga penentuan Grup A Piala Dunia U-17 2023,  Kamis (16/11).
 
Gelandang Timnas U-17, Ji Da bin mengatakan ia dan rekan-rekannya siap tempur di laga pamungkas nanti. Ia juga meminta dukungan penuh dari suporter Indonesia, terutama yang bisa hadir langsung di Stadion Gelora Bung Tomo.
 
Timnas Indonesia U-17  kini bertengger di peringkat ketiga Grup A dengan mengoleksi dua poin. Kemenangan jadi target utama untuk bisa lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia U-17 2023.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini