Pelatih Timnas Mali U-17, Soumaila Coulibaly mengkritik kinerja wasit, Bryan Lopez.

Saat memimpin laga melawan Spanyol dalam laga kedua Grup B Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan Solo. Timnas Mali U-17 takluk 0-1 dari Timnas Spanyol U-17 berkat gol tunggal Juan Hernandez pada menit ke-62.

Ia menilai wasit membuat keputusan tak berimbang dan menguntungkan Spanyol, terlebih pada babak pertama. Selain itu, wasit asal Guatemala tersebut juga memberikan kartu merah pada pelanggaran pertama yang dilakukan oleh striker andalan Mali, Mamadou Doumbia.

Coulibaly menegaskan bahwa timnya harus berkonsentrasi untuk meraih kemenangan pada laga selanjutnya melawan Kanada di Gelora Bung Tomo, Kamis (16/11).

