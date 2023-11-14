KPU menggelar acara pengundian dan penetapan nomor urut capres dan cawapres Pemilu 2024, Selasa(14/11). Para pendukung mulai mendatangi Halaman Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng dan melakukan adu yel-yel.

Pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat menggunakan busana berwarna hitam dan putih. Massa pendukung dari Prabowo Subianto dan Gibran kompak memakai kemeja warna biru muda. Sementara massa pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memakai busana berwarna putih.

Kontributor: Jonathan Simanjuntak

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News