Cawapres Mahfud MD bertolak menuju ke Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat.

Ia berangkat dari rumahnya ke Medcen TPN Ganjar-Mahfud untuk berkumpul bersama guna menghadiri pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.

Pengundian dilakukan setelah KPU menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

