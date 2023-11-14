Cawapres Mahfud MD bertolak menuju ke Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat.
Ia berangkat dari rumahnya ke Medcen TPN Ganjar-Mahfud untuk berkumpul bersama guna menghadiri pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.
Pengundian dilakukan setelah KPU menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024.
Reporter : Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
