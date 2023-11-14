...

Mahfud MD Bertolak ke Medcen TPN Ganjar-Mahfud Bersiap Ikuti Pengundian Nomor Urut di KPU

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 17:45 WIB
Cawapres Mahfud MD bertolak menuju ke Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat.
 
Ia berangkat dari rumahnya ke Medcen TPN Ganjar-Mahfud untuk berkumpul bersama guna menghadiri pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.
 
Pengundian dilakukan setelah KPU menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024. 
 
Reporter : Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

