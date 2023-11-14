Hiu tutul ditemukan terdampar dalam kondisi membusuk, Selasa (14/11). Penemuan di sebelah timur TPI Bayeman, wilayah Kulonprogo, Yogyakarta

Bangkai hiu ditemukan oleh seorang pemancing di lokasi kejadian. Ini merupakan hiu ketiga yang ditemukan mati terdampar di wilayah itu. Hiu berukuran panjang 8,4 meter dengan lebar 3 meter dan berat 1,5 ton

Kontributor: Budi Utomo

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News