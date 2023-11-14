KAI Daop 1 Jakarta menggelar inspeksi jalur kereta api, Selasa (14/11). Inspeksi digelar dari jalur lintasan Stasiun Cikarang hingga Cikampek
Rel diperiksa untuk memastikan tidak ada yang bengkok atau rawan patah. Inspeksi untuk memastikan perjalanan kereta aman saat libur Nataru. 75 ribu tiket libur Nataru dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen sudah terjual
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
