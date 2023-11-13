...

Warga di Khan Younis, Gaza Cari Korban Selamat di Bawah Reruntuhan Bangunan

Senin 13 November 2023 19:00 WIB
Setidaknya 13 orang tewas dan lainnya terluka setelah rumah dan bangunan terkena serangan di timur Khan Younis Minggu (12/11). Di kawah yang dalam, warga berusaha mencari korban selamat di bawah reruntuhan.
 
Para pejabat kesehatan mengatakan ribuan petugas medis, pasien, dan pengungsi terjebak di Rumah Sakit Shifa tanpa listrik dan persediaan yang semakin menipis.
 
Rumah sakit lain, Al-Quds, ditutup. Militer Israel mengatakan ada koridor yang aman bagi warga sipil untuk keluar dari Shifa ke Gaza selatan dan akan membantu memindahkan bayi Minggu (12/11).
 
Israel dapat tekanan internasional terutama Amerika Serikat, ketika perang masuk minggu ke-6.

