KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto tiba di Gedung Nusantara II DPR RI. Agus Subiyanto bakal menjalani fit and proper test hari ini, Senin (13/11). Terlihat Agus Subiyanto tiba di DPR RI sekitar pukul 9.40 WIB.

Agus terlihat didampingi oleh Panglima TNI Laksamana TNIYudo Margono KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali. Saat tiba, Agus Subiyanto hanya memberikan sapaan kepada awak media

Ia pun mengaku siap menjalani fit and proper test seraya menunjukan jari jempolnya.

