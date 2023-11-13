...

Jenderal TNI Agus Subiyanto Tiba di DPR RI, Bakal Jalani Fit and Proper Test

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 13 November 2023 10:40 WIB
KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto tiba di Gedung Nusantara II DPR RI. Agus Subiyanto bakal menjalani fit and proper test hari ini, Senin (13/11). Terlihat Agus Subiyanto tiba di DPR RI sekitar pukul 9.40 WIB.
 
Agus terlihat didampingi oleh Panglima TNI Laksamana TNIYudo Margono KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali. Saat tiba, Agus Subiyanto hanya memberikan sapaan kepada awak media
 
Ia pun mengaku siap menjalani fit and proper test seraya menunjukan jari jempolnya.
 
