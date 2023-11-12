...

Pelatih Timnas Jepang U-17 Sebut Hujan Deras Jadi Kunci Kemenangan Atas Polandia U-17

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 15:15 WIB
Bandung, Jawa Barat - Pelatih Timnas Jepang U-17 Yoshiro Moriyama menyebut hujan deras yang mengguyur stadion Si Jalak Harupat memberikan keuntungan saat timnya mengalahkan Timnas Polandia U-17 1-0 di laga perdana Grup D Piala Dunia U-17 2023.
 
Hujan deras disertai petir yang turun di babak kedua sempat membuat laga dihentikan sejenak. Selepas penghentian itu, tim Samurai Muda justru tampil trengginas dan mampu mencetak gol kemenangan lewat Rento Takaoka.
 
Kontributor: Erick Fahrizal
Produser: Andika Gesta
