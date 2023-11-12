Juventus mengalahkan Cagliari 2-1 untuk kembali merebut singgasana klasemen Liga Italia 2023/2024. Bianconeri butuh waktu satu jam untuk bisa meruntuhkan pertahanan ketat Gli Isolani.

Tandukan Bremer memanfaatkan set piece Filip Kostic membuka skor di menit 60. Daniele Rugani kemudian memperlebar keunggulan lewat sepak pojok 10 menit berselang.

Gol dari dua bek tengah itu membuat Juventus jadi tim yang paling banyak mencetak gol dari bek di lima liga top Eropa musim ini (5). Hasil ini membawa Si Nyonya Tua terus memanaskan persaingan scudetto.

