Ahli pembuat perhiasan berupaya mempertahankan tradisi mereka di Prizren, Kosovo selatan. Selama berabad-abad, para perajin di sini bekerja dengan perkakas tangan kuno menghasilkan seni mulai dari cincin, anting-anting dan kalung dan diperdagangkan ke seluruh dunia.

Bashkim Tejeci menjelaskan empu abad lalu yaitu kakek-neneknya, membentuk koperasi tahun 1946. Dulunya perusahaan bernama 'Filigran Shpk' ini memiliki 150 perajin, kini hanya 5 perajin.

Emas, perak, atau logam mulia lainnya dicairkan, diubah jadi kabel, dipelintir dan diubah jadi kreasi ukiran, dengan perhiasan batu mulia.

Teknik ini sangat tahan lama sehingga produk yang diproduksi seabad yang lalu dapat diperbaiki dan diubah menjadi produk baru dengan mudah.

