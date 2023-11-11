Aksi terpuji dilakukan Timnas Inggris U-17 sebelum berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Skuad Young Lions mengunjungi Sekolah Sepak Bola (SSB) lokal yang berada di Jakarta.
Tim asuhan Ryan Garry bermain bola bersama anak-anak di lapangan setempat. Mereka begitu kompak ketika menirukan selebrasi Jude Bellingham
Momen itu dilihat dari unggahan Instagram timnas @england. Bahkan postingan tersebut, dikomentari bintang Real Madrid itu dengan mengatakan menyukainya yang dihiasi simbol cinta.
