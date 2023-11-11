...

Disambut Meriah, Lionel Messi Pamerkan Trofi Ballon dOr untuk Fans Inter Miami

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 12:15 WIB
Lionel Messi memamerkan trofi Ballon d'or 2023 yang diraihnya di stadion DRV PNK. Diiringi tepuk tangan suporter Inter Miami, Messi berjalan menuju tengah lapangan sambil memegang trofi Ballon dOr.
 
Messi memberikan pidato kepada penonton untuk berterima kasih atas dukungan mereka. Momen tersebut terjadi sebelum Inter Miami melawan New York City FC di laga persahabatan.
 
Sayangnya, La Pulga yang bermain full 90 menit gagal mempersembahkan kemenangan.  Inter Miami harus takluk 1-2 dari New York City.

