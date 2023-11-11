Timnas Indonesia U-17 berhasil memetik satu poin di Piala Dunia U-17 2023.
Skuad Garuda Muda bermain imbang 1-1 dengan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, dalam matchday pertama Grup A, Jumat (10/11/2023) malam WIB
Presiden Joko Widodo mengapresiasi perjuangan tim asuhan Bima Sakti yang sudah tampil mati-matian.
Jokowi berharap Timnas Indonesia U-17 bisa memetik kemenangan di laga berikutnya melawan Panama U-17.
