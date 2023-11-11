Penghentian konser Bring Me The Horizon (BMTH) hari pertama (10/11). Masih menguatkan harapan penggemar, konser hari kedua jauh dari kendala. Namun, secara resmi Ravel Entertainment mengumumkan konser hari kedua batal.

Promotor menjanjikan akan melakukan pengembalian uang tiket penuh untuk penonton hari kedua. Sedangkan untuk penonton hari pertama akan dilakukan pengembalian uang secara proporsional. Oliver Sykes memberikan keterangan jika pembatalan tersebut karena berbagai pertimbangan dari segi keamanan penonton.

(mhd)

