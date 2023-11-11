Konser Grup Band Bring Me The Horizon (BMTH) di Jakarta terpaksa dihentikan (10/11/2023). Menurut promotor, hal ini disebabkan adanya permasalahan pada panggung.

Pihak promotor langsung mengucapkan permohonan maaf secara terbuka. Namun, amarah dan kekecewaan penggemar tetap tak terbendung.

Untuk mengobati kekecewaan penggemar lantas naik panggung dan menyanyikan 'Drown'.

Produser: Dea K.Charity

Reporter: Dea K.Charity

Video: Dea K.Charity, Tiwi, Fresty

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News